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Ученые озвучили 15 удивительных фактов о животном мире

Фауна планеты насчитывает почти 8 миллионов видов, представители которых имеют уникальные особенности, которые пока мало изучены. Ученые рассказали о 15 удивительных фактах, касающихся животного мира, развеяв также некоторые популярные мифы о дикой природе.

Биологи придерживаются мнения, что современные китообразные произошли от парнокопытных. В подтверждение этой теории ученые приводят ископаемое, названное амбулоцетом. Оно является «переходной формой» между наземным млекопитающим и нынешними китами.

То, что носороги потеют кровью, эксперты называют чистой воды вымыслом. Красная жидкость, появляющаяся на теле животных – это маслянистые выделения, защищающие кожу непарнокопытного из-за отсутствия потовых желез.

Зебры в отличие от лошадей не поддаются дрессировке. Все попытки энтузиастов научить полосатых жителей Африки тем или иным трюкам сталкивались только с агрессией с их стороны.

Клюв осьминога является единственным, что ограничивает его «компактность» и умение проникать даже в самые узкие расселины. Однако эта часть тела необходима головоногому моллюску для приема пищи, так как с ее помощью тот кусает жертву, впрыскивая в рану яд слюнных желез.

Также ученые отметили, что называть парнокопытными всех животных, которые имеют твёрдое роговое образование вокруг пальцевых фаланг, неправильно. К таким относиться только те, у кого четное количество пальцев, в других же случаев представители фауны входят в отряд непарнокопытных.

Крокодилы, по словам биологов, не всегда были хищниками. Отряд крокодиломорфов за все время своего существования был травоядным и плотоядным. 8 из известных 16 видов питались исключительно пищей растительного происхождения.

Косматый хомяк, проживающий в Африке, имеет ядовитую шерсть. При этом подобный защитный механизм не является природной способностью, а появляется, когда грызун жует кору одного из произрастающих в ареале его обитания дерева, после чего вылизывается. Таким образом животное делает себя не только непригодным для употребления в пищу хищниками, но и может серьезно отравить тех, кто позарился на его жизнь.

Как оказалось, шимпанзе питаются не только растительной пищей, но и не брезгуют поеданием представителей других видов приматов. Охотятся они группами, часть которой загоняет добычу, а часть караулит жертву в засаде.

Ученые выяснили, что рога на голове животных являются не чем иным, как разновидностью опухолей. Однако в отличие от другого рода новообразований, рост регулируется организмом особей.
Ученые озвучили 15 удивительных фактов о животном мире

На острове Сулавеси можно встретить представителей вида карликовых буйволов. Эти животные, в отличие от своих двухметровых сородичей, в высоту не более 80 сантиметров. Подобную разность габаритов ученые объясняют ограниченной территорией обитания, что напрямую влияет на количество подножного корма.

У некоторых видов рыб кости могут быть окрашены в зеленый цвет. Происходит это из-за того, что в костной ткани накапливается красящий пигмент печени биливердин. Такая рыба также пригодна для употребления в пищу и никакой угрозы здоровью не несет.

Выносливость лошадей биологи объясняют анатомической особенностью строения их организма. Копыта животного способны регулировать приток крови к сердцу, чем сильнее непарнокопытное бьет ими о землю, тем быстрее работает мышца.

Причиной того, почему у белых медведей из зоопарков шерсть приобретает зеленый оттенок, является строение волосков. Как оказалось, внутри они полые, поэтому в неволе в них размножаются микроорганизмы, чего не происходит, когда хищник проживает в характерных для него условиях.

Двухголовые змеи, как сообщают ученые, появляются на свет крайне редко и не способны прожить долго. Дело в том, что имея два мозга, скоординировать действия и полноценно охотиться они не могут, поэтому умирают от голода. В иных же случаях головы нападают друг на друга, что тоже заканчивается летальным исходом.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:00

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