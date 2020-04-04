Трех сахалинцев оштрафовали за нарушение карантина на 60 тысяч рублей





Суд рассматривал дело против мужчины возрастом 39 лет, который приехал в регион 21 марта из Южной Кореи. В аэропорту он получил предписание о самоизоляции сроком 14 дней. В итоге мужчина покинул свой дом на сутки раньше положенного времени. Ему вменили штраф в объёме 20 тысяч рублей.Аналогичная мера была применена в отношении девушки возрастом 23 года. Она покинула свой дом 2 апреля, хотя должна была оставаться в изоляции вплоть до 13 апреля. Ей придётся заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Другой сахалинец возрастом 38 лет получил штраф за такой же тип административного нарушения в размере 25 тысяч рублей.