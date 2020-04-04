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Ученые перечислили шесть увлекательных фактов о чихании

Ученые рассказали о таком рефлексе, как чих. Они перечислили шесть увлекательных фактов о чихании, которые могут оказаться полезными в различных ситуациях и сохранить здоровье.

Как известно, некоторые люди могут провоцировать чих, посмотрев на яркий источник света. Учёные провели исследование и выяснили, что такая способность встречается у 25% населения. Эксперты отмечают, что данная особенность может передаваться по наследству. Более того, чихание не всегда возникает из-за простуды, пыли и аллергии. Периодически из-за сильных переживаний повышается кровяное давление, в носовой полости расширяются сосуды, что становится причиной безусловного рефлекса. Это часто случается и во время выщипывания бровей, так как в носу происходит стимуляция нервных окончаний. Чихание вызывают и сильные нагрузки, поскольку человек напряжённо дышит и высушивает слизистую.

К неблагоприятным фактам учёные относят силу рефлекса. Когда он возникает, содержимое носовой полости способно достичь скорости 50 км/час, а микробы разлетаются в радиусе трёх метров. По этой причине у окружающих почти нет шансов не подхватить недуг, поэтому необходимо прикрывать рот, используя для этого платок. Небезопасно чихать также за рулём, так как в это время глаза непроизвольно закрываются. Специалисты рекомендуют автомобилистам всегда держать при себе сосудосуживающие капли для носа.

Наряду с этим эксперты отмечают: сдерживать рефлекс, пережимая ноздри, весьма нежелательно, поскольку может возникнуть травма. Но остановить его возможно. Для этого нужно глубоко вдохнуть носом, с усилием прижать кончик языка к верхнему нёбу либо придавить пальцем верхнюю губу.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:42

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