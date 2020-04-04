Анастасия Заворотнюк впервые за время борьбы с болезнью вышла на связь с поклонниками





Соответствующие отзывы от любимицы публики размещены в ее официальном аккаунте и в блоге поддержки, который ведут друзья и родные знаменитости. На днях Заворотнюк выразила благодарность супруге певца Инне Михайловой за трогательное поздравление с 49-летием. Кроме этого, на ее странице присутствуют ответы на слова артистов, блогеров и комедийных актеров. Вот только неизвестно, сама ли звезда кино писала комментарии в соцсети, или это были ее близкие.В марте Анна Заворотнюк высказалась о состоянии родительницы, отметив, что с ней все в порядке. Одна из поклонниц рассказала бизнесвумен, что пару лет назад потеряла мать из-за рака. Наследница артистки выразила сочувствие горю фолловершы и заявила, что в «их случае все будет хорошо».