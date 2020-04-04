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Анастасия Заворотнюк впервые за время борьбы с болезнью вышла на связь с поклонниками

Актриса впервые за весь период борьбы с болезнью проявила активность в Instagram. Анастасия Заворотнюк ответила на теплые слова подписчиков в честь ее дня рождения.
Анастасия Заворотнюк впервые за время борьбы с болезнью вышла на связь с поклонниками

Соответствующие отзывы от любимицы публики размещены в ее официальном аккаунте и в блоге поддержки, который ведут друзья и родные знаменитости. На днях Заворотнюк выразила благодарность супруге певца Инне Михайловой за трогательное поздравление с 49-летием. Кроме этого, на ее странице присутствуют ответы на слова артистов, блогеров и комедийных актеров. Вот только неизвестно, сама ли звезда кино писала комментарии в соцсети, или это были ее близкие.

В марте Анна Заворотнюк высказалась о состоянии родительницы, отметив, что с ней все в порядке. Одна из поклонниц рассказала бизнесвумен, что пару лет назад потеряла мать из-за рака. Наследница артистки выразила сочувствие горю фолловершы и заявила, что в «их случае все будет хорошо».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:18

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