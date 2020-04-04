Более молодые сотрудники могут заменить Екатерину Андрееву на Первом канале
После информации о скором уходе Екатерины Андреевой с должности ведущей новостей на Первом канале журналисты выяснили, кому руководство может отдать предпочтение. Оказалось, что 58-летнюю телеведущую могут заменить более молодым сотрудником.
С начала весны в утренних эфирах программы “Время” стала периодически появляться 30-летняя Екатерина Березовская. Не так давно она вела прямое подключение в День ВМФ. Согласно слухам, именно она заменит Екатерину Андрееву в новостном выпуске. Как известно, ведущая окончила МГИМО, стажировалась на РЕН-ТВ, была корреспондентом на ВГТРК, а сейчас сотрудничает с Первым каналом. Здесь работает также ее супруг, корреспондент программы “Время” Константин Панюшкин.
В своем Instagram Березовская часто показывает совместные кадры с избранником во время посещения светских мероприятий и путешествий. Подписчики заметили, что ведущая коллекционирует туфли на каблуке, а также предпочитает наряды от отечественных дизайнеров.
С начала весны в утренних эфирах программы “Время” стала периодически появляться 30-летняя Екатерина Березовская. Не так давно она вела прямое подключение в День ВМФ. Согласно слухам, именно она заменит Екатерину Андрееву в новостном выпуске. Как известно, ведущая окончила МГИМО, стажировалась на РЕН-ТВ, была корреспондентом на ВГТРК, а сейчас сотрудничает с Первым каналом. Здесь работает также ее супруг, корреспондент программы “Время” Константин Панюшкин.
В своем Instagram Березовская часто показывает совместные кадры с избранником во время посещения светских мероприятий и путешествий. Подписчики заметили, что ведущая коллекционирует туфли на каблуке, а также предпочитает наряды от отечественных дизайнеров.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:07