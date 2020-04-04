Эксперты назвали способы сохранить лакокрасочное покрытие авто в хорошем состоянии





Некоторые собственники авто очищают транспортное средство самостоятельно, используя при этом неподходящие инструменты. Бесконтактная мойка позволяет получить высокую степень чистоты без повреждения защитного покрытия корпуса.Ещё одним способом защиты является поклейка плёнки. Это уменьшит повреждение от царапин, а применение средства против коррозии снизит риск появления ржавчины из-за климатических условий. Тщательный уход за транспортным средством даст возможность сохранить его лакокрасочный слой и предотвратить появление царапин. Доверить проведение соответствующих процедур лучше специалистам.