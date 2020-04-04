Павел Шапкин: «В РФ из-за коронавируса ожидается резкий рост продаж водки»





По прогнозам эксперта, продажи алкогольных напитков за прошлый месяц могли вырасти примерно на 20%, если сравнивать с мартом 2019 года. Павел Шапкин отметил, что розничная реализация пива возрастет на 5%, вина и игристых напитков – на 10%. В апреле ожидают увеличения этих показателей.Согласно статистическим данным Нацсоюза, в первом месяце прошлого года продажи водки снизились на 0,1%, а реализация коньяка выросла на 5%. Главный инфекционист Илья Акинфиев заявил, что россиянам разрешено в период эпидемии коронавирусом обрабатывать поверхности дома и в офисах водкой. При этом, в некоторых регионах было принято решение об ограничении продажи крепких спиртных напитков.