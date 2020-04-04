Эксперт Юрий Урюков рассказал об особенностях ухода за авто во время карантина
Отечественный эксперт Юрий Урюков назвал особенности ухода за авто в период карантина из-за коронавируса. По его мнению, находящееся в исправном состоянии транспортное средство вполне способно выдержать месяц простоя.
Юрий Урюков подтвердил, что отсутствие движения продолжительное время может негативно повлиять на автомобиль, поэтому он рекомендовал время от времени приводить в движение двигатель, запуская его. Современные машины с большой долей вероятности должны без ущерба простоять месяц при условии, если аккумулятор заряжен до нормального уровня, нет протечек и все уплотнения находятся на своих местах.
После месячного простоя завести транспортное средство не составит труда, особенно если принимать в учет тот факт, что сильных морозов на территории России до 30 апреля синоптиками не прогнозируется. Информацию об этом передает портал Nation News.
Юрий Урюков подтвердил, что отсутствие движения продолжительное время может негативно повлиять на автомобиль, поэтому он рекомендовал время от времени приводить в движение двигатель, запуская его. Современные машины с большой долей вероятности должны без ущерба простоять месяц при условии, если аккумулятор заряжен до нормального уровня, нет протечек и все уплотнения находятся на своих местах.
После месячного простоя завести транспортное средство не составит труда, особенно если принимать в учет тот факт, что сильных морозов на территории России до 30 апреля синоптиками не прогнозируется. Информацию об этом передает портал Nation News.
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:09