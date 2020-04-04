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Эксперт Юрий Урюков рассказал об особенностях ухода за авто во время карантина

Отечественный эксперт Юрий Урюков назвал особенности ухода за авто в период карантина из-за коронавируса. По его мнению, находящееся в исправном состоянии транспортное средство вполне способно выдержать месяц простоя.

Юрий Урюков подтвердил, что отсутствие движения продолжительное время может негативно повлиять на автомобиль, поэтому он рекомендовал время от времени приводить в движение двигатель, запуская его. Современные машины с большой долей вероятности должны без ущерба простоять месяц при условии, если аккумулятор заряжен до нормального уровня, нет протечек и все уплотнения находятся на своих местах.

После месячного простоя завести транспортное средство не составит труда, особенно если принимать в учет тот факт, что сильных морозов на территории России до 30 апреля синоптиками не прогнозируется. Информацию об этом передает портал Nation News.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:09

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