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Певица Pink и ее трехлетний сын переболели коронавирусом

Певица Pink сообщила в Instagram-аккаунте о том, что она и ее трехлетний сын переболели коронавирусом. Как оказалось, диагностировано заболевание у них было еще две недели назад, теперь же тест на COVID-19 показал негативный результат.
Певица Pink и ее трехлетний сын переболели коронавирусом

40-летняя американская певица сообщила, что до симптомов коронавируса она и ее семья уже соблюдали режим самоизоляции, но, видимо, они успели подхватить вирусную инфекцию еще до этого. По словам Pink, ее доктор имел доступ к тестам на COVID-19 и провел необходимые анализы, которые подтвердили у звезды и ее сына наличие заболевания. После этого, знаменитость вместе с трехлетним Джеймсоном провели в карантине еще две недели, соблюдая все предписания врача.

Спустя 14 дней Pink и ее сын прошли повторное тестирование на коронавирус, которое дало негативный результат. Однако даже после того, как звездная семья переболела опасным вирусным заболеванием, выходить из дома она не спешат. В своей публикации артистка заявила, что следующие пару недель имеют решающее значение, и самоизоляция в это время – крайне необходимая мера.

Кроме того, что знаменитость призвала поклонников оставаться дома, она также выразила негодование по поводу отсутствия бесплатного и открытого доступа к тестам на коронавирус в США. По словам Pink, ей просто повезло, что врач имел возможность предоставить подобные услуги. Также певица заявила, что жертвует миллион долларов на борьбу с опасным заболеванием, отправляя одну часть суммы в благотворительную организацию Филадельфии, а другую – в кризисный фонд Лос-Анджелеса.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:37

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