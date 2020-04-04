Наталья Ветлицкая сообщила поклонникам о своем выздоровлении

Около двух недель назад звезда 90-х жаловалась, что плохо себя чувствует. По словам Натальи Ветлицкой, первые симптомы пропали спустя неделю, но потом состояние ухудшилось. Певицу мучил сильный кашель, поэтому она обратилась в клинику в Испании. Как описывала исполнительница, она предпринимала попытки набрать воздух, но было такое ощущение, что в легких не хватает места. Наталья Ветлицкая чувствовала, как в грудной клетке «булькает пена».Знаменитость находилась на домашнем лечении, а врачи не исключали заражение коронавирусной инфекцией. В видеообращении артистка отметила, что на данный момент с ней все в порядке. Свое лицо звезда показывать не стала, а записала только голос на фоне природы. Наталья Ветлицкая также рассказала по поводу обстановки в Испании, которая по количеству зараженных COViD-19 уже обогнала Италию. У них по улицам ездят бронетранспортеры и военные джипы, которые мониторят ситуацию. Местные жители находятся на строгом карантине, но в магазин за продуктами им выезжать разрешено.