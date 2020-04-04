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Курбан Омаров обвинил Ксению Собчак в «проведении ревизии у него в штанах»

Новый выпуск передачи Ксении Собчак, героем которой стал основатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров, вызвал возмущение звезд, чьи имена упоминались во время интервью. В частности, Курбан Омаров обвинил ведущую в «проведении ревизии у него в штанах».
Курбан Омаров обвинил Ксению Собчак в «проведении ревизии у него в штанах»

Ксении Бородиной не понравилось то, что коллега по шоу-бизнесу в своей программе заговорила о ее семье. Однако Курбан Омаров тоже решил прокомментировать ситуацию, ответив на слухи, распространением которых занимается Собчак. Бизнесмен довольно резко раскритиковал светскую львицу, записав к ней обращение на своей странице в Instagram. Супруг звезды «Дома-2» не скромничал в выражениях и напомнил, что журналистка позиционирует себя в качестве независимого интервьюера, хотя ее поведение напоминает «бабку на лавке», которая привыкла распускать сплетни.

Курбан Омаров сразу же опроверг новость, что в их браке с Бородиной есть проблемы. По словам предпринимателя, у них счастливая семья, а таких в современном мире мало. Затем он и вовсе перешел на личности, обвинив Собчак в «проведении ревизии в его штанах». Как отметил бизнесмен, такими интервью ведущая убивает свою репутацию.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:13

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