Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая. Обновление снизит показатель нагрузки на процессор и уменьшит объём ОЗУ, занимаемой файлами.
По распространённой в интернете информации, пакет улучшений назван индексом 20H1. Обновление должно помочь собственникам компьютеров с низким показателем производительности.
Помимо прочего, ожидается значительное улучшение качества работы поиска. Интерфейс работы с Bluetooth сильно упростят с целью повышения интуитивного понимания работы с этим типов связи. Текущий вариант соответствующей опции системы не отличается большим удобством.
По распространённой в интернете информации, пакет улучшений назван индексом 20H1. Обновление должно помочь собственникам компьютеров с низким показателем производительности.
Помимо прочего, ожидается значительное улучшение качества работы поиска. Интерфейс работы с Bluetooth сильно упростят с целью повышения интуитивного понимания работы с этим типов связи. Текущий вариант соответствующей опции системы не отличается большим удобством.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:18