Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10





По распространённой в интернете информации, пакет улучшений назван индексом 20H1. Обновление должно помочь собственникам компьютеров с низким показателем производительности.Помимо прочего, ожидается значительное улучшение качества работы поиска. Интерфейс работы с Bluetooth сильно упростят с целью повышения интуитивного понимания работы с этим типов связи. Текущий вариант соответствующей опции системы не отличается большим удобством.