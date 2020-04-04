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Медики: Хирургические перчатки не могут полностью защитить человека от коронавируса

Как отметили зарубежные медики, хирургические перчатки не могут полностью защитить человека от коронавируса. Свои доводы эксперты опубликовали в издании The Times of India.

Медики: Хирургические перчатки не могут полностью защитить человека от коронавируса


По словам медиков, по своей текстуре хирургические перчатки напоминают кожу человека. Они также отлично впитывают патогены и микробы, если поверхность нечистая. Поэтому, если в них трогать лицо, то вероятность заражения COVID- 19 такая же, как и с голыми грязными руками. Для того, чтобы перчатки защищали, их необходимо регулярно менять, а также мыть с мылом, как и руки.

Согласно данным американских специалистов Центра по профилактике заболеваний, при уходе за человеком, больным коронавирусом, использование перчаток обязательно. Также в них необходимо обрабатывать поверхности, которые могут быть потенциально опасными (телефон, стол, клавиатуру, сантехнику и так далее). В перчатках категорически запрещено касаться носа, рта или глаз.

Сотрудники центра заявили, что от заражения COVID-19 защитные маски не уберегут. Самое лучшее средство профилактики - это правильное и частое мытье рук.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:30

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