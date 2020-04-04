Медики: Хирургические перчатки не могут полностью защитить человека от коронавируса





По словам медиков, по своей текстуре хирургические перчатки напоминают кожу человека. Они также отлично впитывают патогены и микробы, если поверхность нечистая. Поэтому, если в них трогать лицо, то вероятность заражения COVID- 19 такая же, как и с голыми грязными руками. Для того, чтобы перчатки защищали, их необходимо регулярно менять, а также мыть с мылом, как и руки.Согласно данным американских специалистов Центра по профилактике заболеваний, при уходе за человеком, больным коронавирусом, использование перчаток обязательно. Также в них необходимо обрабатывать поверхности, которые могут быть потенциально опасными (телефон, стол, клавиатуру, сантехнику и так далее). В перчатках категорически запрещено касаться носа, рта или глаз.Сотрудники центра заявили, что от заражения COVID-19 защитные маски не уберегут. Самое лучшее средство профилактики - это правильное и частое мытье рук.