Вирусолог Александр Семенов назвал главные ошибки Италии в борьбе с коронавирусом





По мнению Александра Семенова, Италия занимала лидирующие позиции по распространению COVID-19 в Европе, а также вышла на второе место в мире, потому что власти ввели запоздалые меры. К тому времени, как люди стали придерживаться карантина, в стране накопилось много больных. В итоге развитие заболевания пошло по экспоненте. В условиях коллапса, который наблюдается в Италии, по мнению Семенова, местная система здравоохранения проходит проверку на прочность.Вирусолог считает, что итальянцы поздно переключились на условия карантина, а в пример он привел дом престарелых в Бергамо, где скончались 50 постояльцев, а еще 60 заразились. Он заметил, что доктора, работающие с пациентами, “перегорели” или “выбиты из строя”, поскольку им постоянно приходится выбирать, кого подключать к ИВЛ, а кому позволить умереть.Сравнивая ситуацию в Италии и России, Семенов считает маловероятным развитие итальянского сценария, назвав российское производство ИВЛ лидирующим. Врач назвал верным решением закрыть границы с Китаем, с чем Италия опоздала по меньшей мере на три недели.