АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Вирусолог Александр Семенов назвал главные ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Вирусолог Александр Семенов, представляющий ФБУН Нииэм имени Пастера, назвал главные ошибки Италии в рамках борьбы с коронавирусом. Медик был направлен в город Бергамо с целью оказания помощи зараженным новой инфекцией.

По мнению Александра Семенова, Италия занимала лидирующие позиции по распространению COVID-19 в Европе, а также вышла на второе место в мире, потому что власти ввели запоздалые меры. К тому времени, как люди стали придерживаться карантина, в стране накопилось много больных. В итоге развитие заболевания пошло по экспоненте. В условиях коллапса, который наблюдается в Италии, по мнению Семенова, местная система здравоохранения проходит проверку на прочность.

Вирусолог считает, что итальянцы поздно переключились на условия карантина, а в пример он привел дом престарелых в Бергамо, где скончались 50 постояльцев, а еще 60 заразились. Он заметил, что доктора, работающие с пациентами, “перегорели” или “выбиты из строя”, поскольку им постоянно приходится выбирать, кого подключать к ИВЛ, а кому позволить умереть.

Сравнивая ситуацию в Италии и России, Семенов считает маловероятным развитие итальянского сценария, назвав российское производство ИВЛ лидирующим. Врач назвал верным решением закрыть границы с Китаем, с чем Италия опоздала по меньшей мере на три недели.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows…
Курбан Омаров обвинил Ксению Собчак в «проведении ревизии у него в…
Вирусолог Александр Семенов назвал главные ошибки Италии в борьбе с…
Медики нашли у Селены Гомес симптомы биполярного…
Audi представил RS3 в удивительном исполнении Nardo…
«В тяжелом состоянии»: Гоген Солнцев рассказал об ухудшении самочувствия Екатерины…
Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести во время плавания на…
Микробиолог Виталий Зверев считает, что новый коронавирус останется…
«Отправили 600 приглашений»: У актрисы Марины Орловой из-за пандемии коронавируса сорвалась…
РФ приостановила запланированные ранее авиарейсы для возвращения граждан из-за…
Американские ученые рассказали, как яркое освещение влияет на работу сердечно-сосудистой системы и обмен…
В России верующим могут запретить входить в храмы на…
В Австралии ученые обнаружили зуб древнего безухого…
Яна Рудковская оценила шутку о поступлении сына Александра Плющенко в МГИМО после…
Ученые обнаружили в куске янтаря самый древний образец спаривания…
«Легли в дрейф на 14 дней»: Старшая дочь Охлобыстина Анфиса заразилась…
Владимир Познер рассказал о наличии “комплекса неполноценности” у России перед…
«Ситуация аварийная»: В особняке Николая Расторгуева прорвало трубу во время…
Специалисты портала HeadHunter назвали самые востребованные профессии в РФ во время…
Врачи рассказали об избавлении от морщин при помощи очков, сои и…
Занятия пилатесом помогают нормализовать давление у женщин с…
В Мурманской области ученые обнаружили разрушающие нефть…
Врачи назвали главные симптомы сбоя в работе поджелудочной…
Московским врачам предложили испытать на себе действенность препарата от…
Модель Ford F-150 превратили во внедорожник для гонок по…
Вирусологи: Мутация сделала коронавирус…
Помогают ли хирургические маски от инфицирования…
Медики обнаружили влияние быстрого приема пищи на риск развития…
Просмотреть все новости