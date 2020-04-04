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«В тяжелом состоянии»: Гоген Солнцев рассказал об ухудшении самочувствия Екатерины Терешкович

На днях Гоген Солнцев сообщил поклонникам, что самочувствие его пожилой жены оставляет желать лучшего. Теперь стало известно, что состояние Екатерины Терешкович ухудшилось.
«В тяжелом состоянии»: Гоген Солнцев рассказал об ухудшении самочувствия Екатерины Терешкович

В связи с пугающими новостями относительно пандемии коронавируса шоумен подозревает, что его избранница могла заразиться данным недугом. Однако помочь ей Гоген Солнцев никак не может, ведь супруга странно себя ведет. Кроме этого, главный фрик России боится контактировать с Терешкович, опасаясь за свое здоровье. Корреспонденты хотели связаться с пожилой женой знаменитости, однако на звонок ответил ее муж. Как сказал блогер, его жена больна и говорить с прессой не может. Также он добавил, что сейчас бизнесвумен находится в тяжелом состоянии. Неизвестно, есть ли у нее коронавирус, так как тесты звезде никто не делал.

Друг Солнцева рассказал, что тот не находит себе места и переживает из-за риска заразиться вирусом от избранницы. Не так давно звезда посещал больницу, где сдал необходимые анализы. Пока неизвестно, оказались ли результаты теста отрицательными или муж Терешкович еще их не получил.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:50

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