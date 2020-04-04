«Отправили 600 приглашений»: У актрисы Марины Орловой из-за пандемии коронавируса сорвалась свадьба





Марина Орлова после того, как получила предложение руки и сердца от своего жениха, обратилась к астрологу с целью подобрать наиболее благоприятную дату бракосочетания. В итоге ей порекомендовали сыграть свадьбу в ноябре, но актриса решила, что до осени еще далеко и влюбленные подали заявление в ЗАГС на апрель.Звезда фильма о Юлии Началовой «Утренняя звезда» призналась, что торжество планировалось пышное и «небанальное». Артистка и ее любимый мужчина придумали оригинальный сценарий для мероприятия и арендовали площадку на крыше башни «Москва-Сити», а также отправили 600 приглашений. Однако объявленная в мире пандемия коронавируса спутала паре все карты.Невеста успела до закрытия границ побывать в Италии на примерке свадебного платья, но теперь уже готовый наряд в Россию нельзя доставить. Кроме того, никто из гостей также не сможет приехать, ведь они, по большей части, проживают в других странах.Единственное, что теперь остается Марине Орловой и ее будущему мужу, так это ждать, когда ситуация разрешиться сама собой. Возможно предсказание астролога все-таки сбудется, и тогда пара все-таки сыграет пышную свадьбу в ноябре, на которую смогут приехать все 600 приглашенных.