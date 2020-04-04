Микробиолог Виталий Зверев считает, что новый коронавирус останется навсегда
Академик РАН, микробиолог Виталий Зверев высказал уверенность, что китайский коронавирус пришел к человеку навсегда. Такое заявление медик сделал в рамках своего участия в программе “60 минут”.
Виталий Зверев подчеркнул, что коронавирус, с которым человечество борется сейчас, не уйдет к лету или осени. Людям стоит понимать, что им переболеет около 70% населения, а сама инфекция останется на долгое годы и не исключается, что навсегда. Вирусолог не отрицает, что этим недугом может переболеть гораздо большее количество людей, если верить оценкам других экспертов. Тестирование граждан России могло повысить показатели заражения, но при этом удалось бы избежать большого процента смертности.
Зверев сравнил процент смертности от COVID-19 и гриппа в США, придя к выводу, что американцы даже от простого ОРВИ в этом году пострадали “слабо”, если проводить параллель с новой инфекцией. По данным BNO и DXY, в России зафиксировано более 4,1 тысяч зараженных, а смертность составляет 0,94%.
Виталий Зверев подчеркнул, что коронавирус, с которым человечество борется сейчас, не уйдет к лету или осени. Людям стоит понимать, что им переболеет около 70% населения, а сама инфекция останется на долгое годы и не исключается, что навсегда. Вирусолог не отрицает, что этим недугом может переболеть гораздо большее количество людей, если верить оценкам других экспертов. Тестирование граждан России могло повысить показатели заражения, но при этом удалось бы избежать большого процента смертности.
Зверев сравнил процент смертности от COVID-19 и гриппа в США, придя к выводу, что американцы даже от простого ОРВИ в этом году пострадали “слабо”, если проводить параллель с новой инфекцией. По данным BNO и DXY, в России зафиксировано более 4,1 тысяч зараженных, а смертность составляет 0,94%.