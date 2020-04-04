РФ приостановила запланированные ранее авиарейсы для возвращения граждан из-за рубежа





Подобные меры были приняты исходя из того, что ранее фиксировались случаи прибытия инфицированных коронавирусом. Для того же, чтобы избежать еще большего количества случаев заражения и максимально замедлить распространение пандемии, руководством Росавиации было принято решение временно приостановить авиаперелеты с целью вернуть «застрявших» за границей граждан на родину.Всего на данный момент на территории других стран находится более 30 тысяч россиян. График специальных авиарейсов, которые запустят для возвращения граждан РФ домой, будет озвучен в следующий понедельник.Решение об изменении порядка вывоза россиян из-за границы было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Также орган управления выработал необходимую схему для более эффективного планирования новых авиарейсов, которая основывается на заполнении гражданами РФ, пребывающими в других странах, спецформы. На основе этих заявок будут составлены графики перелетов.Также стало известно, что правительство страны уже выделило 500 миллионов для оказания помощи гражданам, пребывающим на данный момент за границей. Это поможет уладить вопросы, касающиеся продления разрешения на проживание на территории других стран в период карантина.