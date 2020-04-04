Яна Рудковская оценила шутку о поступлении сына Александра Плющенко в МГИМО после карантина

Знаменитое семейство находится дома на самоизоляции, как и многие другие представителя шоу-бизнеса. На днях в блоге наследника Яны Рудковской появился снимок с родительницей. В подписи к нему было написано, что сын звезды шоу-бизнеса во время вынужденных каникул «грызет гранит науки», поскольку хочет пойти сразу во 2-й класс. Вскоре журналисты решили с юмором прокомментировать эту запись, отметив, что в случае продолжения карантина мальчик поступит сразу в МГИМО. Телеведущая ответила на шутку в своем Telegram-канале «Голубь мира», назвав ее лучшим смешным высказыванием за первую неделю самоизоляции.Сейчас более миллиона человек по всему миру столкнулись с коронавирусом, о чем сообщает Телепрограмма. В РФ зафиксировано более 4-х тысяч инфицированных. Правительство рекомендует жителям оставаться дома, поскольку лишь так можно быстрее победить пандемию.