В России верующим могут запретить входить в храмы на Пасху
Верующим россиянам могут запретить посещать храмы на Пасху. В РПЦ уже ведётся разработка соответствующих рекомендации в отношении проведения богослужений.
Председатель Синодального отдела по внешним связям церкви Волоколамский Иларион сообщил о возможном развитии сценария с отказом от допуска в храмы по причине распространения коронавируса. Он отметил необходимость готовиться к ограничению ситуации исключительно трансляцией богослужения на центральном телевидении.
В пресс-центре Вятской и Слободской Епархии не стали объяснять положение. Попытки журналистов связаться с ними провалились – на звонки никто не отвечает. До этого прихожанам рекомендовали молиться дома, а при наличии крайней необходимости отправляться в храмы с надетыми масками.
Председатель Синодального отдела по внешним связям церкви Волоколамский Иларион сообщил о возможном развитии сценария с отказом от допуска в храмы по причине распространения коронавируса. Он отметил необходимость готовиться к ограничению ситуации исключительно трансляцией богослужения на центральном телевидении.
В пресс-центре Вятской и Слободской Епархии не стали объяснять положение. Попытки журналистов связаться с ними провалились – на звонки никто не отвечает. До этого прихожанам рекомендовали молиться дома, а при наличии крайней необходимости отправляться в храмы с надетыми масками.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:11