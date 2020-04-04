В России верующим могут запретить входить в храмы на Пасху





Председатель Синодального отдела по внешним связям церкви Волоколамский Иларион сообщил о возможном развитии сценария с отказом от допуска в храмы по причине распространения коронавируса. Он отметил необходимость готовиться к ограничению ситуации исключительно трансляцией богослужения на центральном телевидении.В пресс-центре Вятской и Слободской Епархии не стали объяснять положение. Попытки журналистов связаться с ними провалились – на звонки никто не отвечает. До этого прихожанам рекомендовали молиться дома, а при наличии крайней необходимости отправляться в храмы с надетыми масками.