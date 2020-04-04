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Американские ученые рассказали, как яркое освещение влияет на работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ

Американские ученые выяснили, как яркое освещение влияет на работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. О результатах нового исследования, проведенного сотрудниками Университета Колорадо, передает издание Cell Reports.

В рамках эксперимента ученые держали лабораторных грызунов в условиях яркого освещения, что помогло животным усилить защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. В результате у них снизилась степень повреждения тканей сердца при сердечном приступе. Ученые связали это с влиянием гена PER2, который участвует в регуляции циркадных ритмов. Воздействие ярким светом повысило уровень аденозина, а также помогло защитить орган от низкого уровня кислорода, что может отмечаться при ишемии.

Эффект световой терапии был подтвержден в клинических тестах на здоровых пациентах. Пять дней подряд добровольцы в течение получаса подвергались воздействию яркого света в пределах 10 тысяч люксов, что помогло повысить уровень экспрессии PER2. В итоге улучшился обмен веществ и уменьшился уровень триглицеридов в плазме.

Медики пришли к выводу, что световая терапия оказывает полезный эффект на пациентов, если проводить ее за неделю до операции. Ученые намерены создавать новые лекарства на основе этой связи.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17

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