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В Австралии ученые обнаружили зуб древнего безухого тюленя

После проведения исследования ученые сообщили о том, что в Австралии примерно три миллиона лет назад обитали древние безухие тюлени. Такие выводы были сделаны после того, как специалисты обнаружили зуб этого животного.

В Австралии ученые обнаружили зуб древнего безухого тюленя


Австралийские ученые убеждены, что на континенте до того, как появились морские львы и котики, жили морские млекопитающие, которые относятся к виду безухих тюленей. По словам исследователей, животные могли вымереть после изменения климата, а решающую роль в этом сыграло падение уровня моря.

Ученые сравнили найденную окаменелость с зубами других ластоногих. Оказалось, что зуб принадлежит безухому тюленю, населявшему южные воды много лет назад. Благодаря находке стало понятно, что животное жило на мелководье, а в его рацион входили кальмары и рыба. Отдыхали безухие тюлени на плоских песчаных пляжах, так как они не могли передвигаться на своих конечностях по земле. Изменения климата уничтожили эти места, поэтому млекопитающие исчезли как вид. По словам экспертов, аналогичная ситуация ждет морских котиков и львов, так как уровень моря постоянно повышается из-за таяния ледников. В результате могут быть затоплены островки, на которых обитают и вскармливают детенышей эти виды.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:09

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