«Легли в дрейф на 14 дней»: Старшая дочь Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом

23-летняя наследница звезды не так давно вернулась из Германии, которая на данный момент находится на четвертом месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано более 91 тысячи случаев инфицирования.Через некоторое время после приезда из европейской страны у Анфисы Охлобыстиной проявились симптомы COVID-19: появился насморк, исчезло обоняние и поднялась температура. Так как дочь актера не входит в группу риска, она просто самоизолировалась дома, о чем и сообщила на своей странице в Instagram.Иван Охлобыстин также разместил в соцсети публикацию, в которой подтвердил, что вся его семья сейчас на карантине. Звезда «Интернов» отметил, что он, его дети и жена «легли в дрейф на 14 дней», а также процитировал известную фразу Ницше «Все, что не убивает нас, делает нас сильнее». Кроме того, артист пожелал подписчикам здоровья и оптимизма, а к посту добавил семейное фото.Поклонники пожелали дочери кумира скорейшего выздоровления, а остальным членам семьи не болеть. Также фолловеры пообещали молиться за Охлобыстина, его супругу и детей, и соблюдать меры безопасности, оставаясь дома во избежание заражения коронавирусом.