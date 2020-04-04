Владимир Познер рассказал о наличии “комплекса неполноценности” у России перед США





По мнению телеведущего, поражение в холодной войне и распад СССР стали для граждан России теми событиями, которые запустили “комплекс неполноценности”. Это чувство приводит к внешним проявлениям превосходства среди современных граждан, но зародилось оно еще раньше, когда в высших кругах было принято говорить и вести переписки на французском языке.Позже советские граждане увидели, что определенные договоренности между странами нарушаются, а НАТО ведет развитие на Восток, что привело к обострению недоверия.