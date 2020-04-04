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«Ситуация аварийная»: В особняке Николая Расторгуева прорвало трубу во время карантина

В особняке Николая Расторгуева, расположенном в Подмосковье, прорвало трубу. По словам супруги музыканта, пришлось вызвать большую бригаду рабочих во время карантина, так как проблему требовалось решить очень быстро.
«Ситуация аварийная»: В особняке Николая Расторгуева прорвало трубу во время карантина

Семья знаменитости проживает на гигантской территории в загородном доме. Как отметила Наталья Расторгуева в Instagram, сотрудники Водоканала на протяжении дня трудились, чтобы исправить ситуацию. В итоге они проделали трудоемкую работу и починили трубу в особняке звезд. Жена артиста тепло поблагодарила бригаду рабочих, однако негативно прокомментировала поведение своих соседей, мешавших ремонту. Оказалось, что они жаловались на шум, хотя избранница певца никак не могла на это повлиять, ведь аварийную ситуацию нужно было срочно устранить.

Проблема действительно оказалась серьезной, ведь трубу прорвало в месте, где находится плитка. Кроме того, там были высажены деревья и кусты, в связи с чем нужно было все сделать аккуратно, чтобы ничего не повредить. Судя по словам Расторгуевой, бригада рабочих прекрасно справилась с поставленной задачей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:34

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