Ученые обнаружили в куске янтаря самый древний образец спаривания мух





Как отметили сотрудники Мельбурнского университета Монаш, в янтаре кроме двух мух, которые придавались основному инстинкту, были найдены окаменелости мошек, муравьев и пауков. Ученые говорят о том, что потомки этим мух живут на планете до сих пор. Они обитают возле воды, на окраине лесов и на лугах, а питаются личинками и тлями. Благодаря находке исследователи смогут проанализировать, как жили насекомые миллионы лет назад.Обычно половой акт у мух занимает несколько секунд. Поэтому ученые предполагают, что насекомые сели на смолу, чтобы заняться сексом, но застряли там. Когда исследователи увидели эту окаменелость, они прокомментировали, что мухи предавались любви в «гондванском стиле». Большая удача, что насекомые были замечены, так как перед этим палеонтологи просмотрели свыше 5800 кусков янтаря.