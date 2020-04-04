АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые обнаружили в куске янтаря самый древний образец спаривания мух

В издании Nature появилась информация о том, что австралийские ученые обнаружили в куске янтаря самый древний образец спаривания мух, которому не меньше 41 миллиона лет. По словам ведущего автора работы Джеффри Стилвелла, это «величайшее палеонтологическое открытие, сделанное в Австралии».

Ученые обнаружили в куске янтаря самый древний образец спаривания мух


Как отметили сотрудники Мельбурнского университета Монаш, в янтаре кроме двух мух, которые придавались основному инстинкту, были найдены окаменелости мошек, муравьев и пауков. Ученые говорят о том, что потомки этим мух живут на планете до сих пор. Они обитают возле воды, на окраине лесов и на лугах, а питаются личинками и тлями. Благодаря находке исследователи смогут проанализировать, как жили насекомые миллионы лет назад.

Обычно половой акт у мух занимает несколько секунд. Поэтому ученые предполагают, что насекомые сели на смолу, чтобы заняться сексом, но застряли там. Когда исследователи увидели эту окаменелость, они прокомментировали, что мухи предавались любви в «гондванском стиле». Большая удача, что насекомые были замечены, так как перед этим палеонтологи просмотрели свыше 5800 кусков янтаря.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows…
Курбан Омаров обвинил Ксению Собчак в «проведении ревизии у него в…
Вирусолог Александр Семенов назвал главные ошибки Италии в борьбе с…
Медики нашли у Селены Гомес симптомы биполярного…
Audi представил RS3 в удивительном исполнении Nardo…
«В тяжелом состоянии»: Гоген Солнцев рассказал об ухудшении самочувствия Екатерины…
Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести во время плавания на…
Микробиолог Виталий Зверев считает, что новый коронавирус останется…
«Отправили 600 приглашений»: У актрисы Марины Орловой из-за пандемии коронавируса сорвалась…
РФ приостановила запланированные ранее авиарейсы для возвращения граждан из-за…
Американские ученые рассказали, как яркое освещение влияет на работу сердечно-сосудистой системы и обмен…
В России верующим могут запретить входить в храмы на…
В Австралии ученые обнаружили зуб древнего безухого…
Яна Рудковская оценила шутку о поступлении сына Александра Плющенко в МГИМО после…
Ученые обнаружили в куске янтаря самый древний образец спаривания…
«Легли в дрейф на 14 дней»: Старшая дочь Охлобыстина Анфиса заразилась…
Владимир Познер рассказал о наличии “комплекса неполноценности” у России перед…
«Ситуация аварийная»: В особняке Николая Расторгуева прорвало трубу во время…
Специалисты портала HeadHunter назвали самые востребованные профессии в РФ во время…
Врачи рассказали об избавлении от морщин при помощи очков, сои и…
Занятия пилатесом помогают нормализовать давление у женщин с…
В Мурманской области ученые обнаружили разрушающие нефть…
Врачи назвали главные симптомы сбоя в работе поджелудочной…
Московским врачам предложили испытать на себе действенность препарата от…
Модель Ford F-150 превратили во внедорожник для гонок по…
Вирусологи: Мутация сделала коронавирус…
Помогают ли хирургические маски от инфицирования…
Медики обнаружили влияние быстрого приема пищи на риск развития…
Просмотреть все новости