Специалисты портала HeadHunter назвали самые востребованные профессии в РФ во время пандемии





Несмотря на нерабочие дни, количество вакансий в марте выросло на 4% по сравнению с данным периодом прошлого года. Однако отмечается уменьшение на 3%, если сравнивать с февралем нынешнего года. На одно предложением сейчас приходится в среднем порядка семи резюме. Число предложений прежде всего увеличилось в сфере медицины и фармацевтики, чаще ищут представителей рабочего и домашнего персонала, больше вакансий можно найти в областях безопасности, госслужбы, строительства, а также недвижимости. Работодатели стали менее заинтересованы в менеджерах, бухгалтерах, а также представителях сфер рекламы и PR, управления персоналом и юриспруденции.Преимущественно предлагается удаленная занятость в связи с введенным карантином или начало работы после его завершения. В привычном режиме продолжают трудиться производители и реализаторы продуктов питания, медучреждения, аптеки, а также компании срочного ремонта.