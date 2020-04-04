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Специалисты портала HeadHunter назвали самые востребованные профессии в РФ во время пандемии

В связи со вспышкой коронавируса в России количество резюме на некоторые направления выросло. Специалисты портала HeadHunter назвали самые востребованные профессии в данный период времени.

Несмотря на нерабочие дни, количество вакансий в марте выросло на 4% по сравнению с данным периодом прошлого года. Однако отмечается уменьшение на 3%, если сравнивать с февралем нынешнего года. На одно предложением сейчас приходится в среднем порядка семи резюме. Число предложений прежде всего увеличилось в сфере медицины и фармацевтики, чаще ищут представителей рабочего и домашнего персонала, больше вакансий можно найти в областях безопасности, госслужбы, строительства, а также недвижимости. Работодатели стали менее заинтересованы в менеджерах, бухгалтерах, а также представителях сфер рекламы и PR, управления персоналом и юриспруденции.

Преимущественно предлагается удаленная занятость в связи с введенным карантином или начало работы после его завершения. В привычном режиме продолжают трудиться производители и реализаторы продуктов питания, медучреждения, аптеки, а также компании срочного ремонта.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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