АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Врачи рассказали об избавлении от морщин при помощи очков, сои и шоколада

Врачи рассказали о методе борьбы с морщинами простыми способами. К таким можно отнести очки, а также употреблению в пищи сои и шоколада.
Врачи рассказали об избавлении от морщин при помощи очков, сои и шоколада

Часто причиной появления морщин становятся мимические изменения. Ношение солнцезащитных очков поможет избежать необходимости щуриться, что положительно скажется на борьбе с морщинами. Добиться большей упругости кожи лица можно за счет привычки спать на спине. Также полезным будет употребление витамина С, который участвует в производстве коллагена и помогает избежать появления пигментных пятен и покраснений.

Соя должна быть добавлена в рацион, как улучшающий состояние кожи продукт. Её также можно наносить на кожу для уменьшения негативного влияния солнечного излучения. Врачи не рекомендуют слишком часто мыть лицо, поскольку это может привести к сухости кожи. Поддерживать нормальное состояние можно при помощи увлажняющих средств. В составе шоколада присутствуют катехин с эпикатехином, а также антиоксиданты. Небольшое количество продукта переработки какао-бобов помогает улучшить кровоснабжение и в целом улучшить настроение.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали об избавлении от морщин при помощи очков, сои и…
Занятия пилатесом помогают нормализовать давление у женщин с…
В Мурманской области ученые обнаружили разрушающие нефть…
Врачи назвали главные симптомы сбоя в работе поджелудочной…
Московским врачам предложили испытать на себе действенность препарата от…
Модель Ford F-150 превратили во внедорожник для гонок по…
Вирусологи: Мутация сделала коронавирус…
Помогают ли хирургические маски от инфицирования…
Медики обнаружили влияние быстрого приема пищи на риск развития…
Ученые обнаружили "туалетный" способ распространения…
Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Air 2S с возможностью 5-часовой работы без…
Итальянские ученые назван фактор, повышающий риск смерти от…
Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в…
Доктор Глотов о низкой заболеваемости россиян коронавирусом: «До нас дошла вторая…
Руководитель Volkswagen случайно рассекретил дизайн нового…
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A Pro с двойной…
Ученые сообщают о возможном начале нового солнечного цикла в этом…
Павел Ливинский объявил об окончании второго этапа внедрения бренда «Россети» на Юге…
Разработчики сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых…
Ученые рассказали, чем кальмары могут удивить…
Найдено соединение со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии…
Вирусолог Алексей Мазус назвал эффективное средство предотвращения…
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам…
Жители Нью-Йорка назвали карантин из-за коронавируса “замедленным 11…
«Не унывайте!»: Экстрасенс Елена Голунова подбодрила соблюдающих карантин…
У побережья Филиппин появились тысячи огромных розовых…
Обновленная модель Audi Q7 в РФ оказалась дешевле…
Никита Уманский: «Кристина Церковная мне иногда пишет и хочет от меня…
Просмотреть все новости