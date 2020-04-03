Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в Ухане





Не так давно появилась информация, что заразиться COVID-19 могут не только люди, но и некоторые млекопитающие, в частности, кошки и хорьки. Первые переносят заболевание так же тяжело, как и человек в некоторых случаях. В то же время собакам китайский коронавирус не передается. Руководствуясь данным исследованием, эксперты решили узнать, какое количество кошек были инфицированы недугом в Ухане. Именно с этого города эпидемия берет свой старт.Так как сейчас тестов на вирус для вышеназванных питомцев нет, научные сотрудники разработали собственный способ анализа, создав специальные индикаторы. За основу ученые взяли белки оболочки COVID-19 и за их счет проверили, присутствует ли в крови животных антитела, способные нейтрализовать болезнь.Благодаря результатам тестирования коронавирус удалось обнаружить у 15% кошек. Как известно на данный момент, недуг передается между животными.