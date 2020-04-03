АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Около 15% кошек на территории Уханя оказались инфицированы коронавирусом нового типа. При этом пока не известно, способна ли болезнь передаваться от животных к человеку, о чем сообщили китайские ученые.
Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Не так давно появилась информация, что заразиться COVID-19 могут не только люди, но и некоторые млекопитающие, в частности, кошки и хорьки. Первые переносят заболевание так же тяжело, как и человек в некоторых случаях. В то же время собакам китайский коронавирус не передается. Руководствуясь данным исследованием, эксперты решили узнать, какое количество кошек были инфицированы недугом в Ухане. Именно с этого города эпидемия берет свой старт.

Так как сейчас тестов на вирус для вышеназванных питомцев нет, научные сотрудники разработали собственный способ анализа, создав специальные индикаторы. За основу ученые взяли белки оболочки COVID-19 и за их счет проверили, присутствует ли в крови животных антитела, способные нейтрализовать болезнь.

Благодаря результатам тестирования коронавирус удалось обнаружить у 15% кошек. Как известно на данный момент, недуг передается между животными.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Air 2S с возможностью 5-часовой работы без…
Итальянские ученые назван фактор, повышающий риск смерти от…
Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в…
Доктор Глотов о низкой заболеваемости россиян коронавирусом: «До нас дошла вторая…
Руководитель Volkswagen случайно рассекретил дизайн нового…
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A Pro с двойной…
Ученые сообщают о возможном начале нового солнечного цикла в этом…
Павел Ливинский объявил об окончании второго этапа внедрения бренда «Россети» на Юге…
Разработчики сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых…
Ученые рассказали, чем кальмары могут удивить…
Найдено соединение со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии…
Вирусолог Алексей Мазус назвал эффективное средство предотвращения…
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам…
Жители Нью-Йорка назвали карантин из-за коронавируса “замедленным 11…
«Не унывайте!»: Экстрасенс Елена Голунова подбодрила соблюдающих карантин…
У побережья Филиппин появились тысячи огромных розовых…
Обновленная модель Audi Q7 в РФ оказалась дешевле…
Никита Уманский: «Кристина Церковная мне иногда пишет и хочет от меня…
Кому достанется наследство Тимати? Решетовой в списке…
«Хватит освиневать!»: Лариса Гузеева призвала подписчиков заняться…
Врачи уже неделю не сообщают Александру Серову результат теста на…
«Развод в этой паре не планируется»: Экстрасенс рассказала о будущем Муцениеце и…
«Дом-2»: Балинская вступилась за Безуса, предавшего…
Татьяна Лазарева рассказала о своем состоянии после сложной…
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой…
СМИ: Певица Алекса увела нового парня у беременной…
В России начали продажи кроссовера Hyundai…
Три недели самоизоляции. Рустам Солнцев пытался заняться сексом через…
Просмотреть все новости