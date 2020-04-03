Вирусологи: Мутация сделала коронавирус опаснее





Еще в 2003 году группа американских вирусологов провела детальное исследование атипичной пневмонии, вызванной вирусом SARS. Тогда эксперты установили, что инфекционное заболевание смогло столь эффективно передаваться от человека к человеку благодаря нескольким мутациям. Эволюция добавила на вирусе шип из белка SARS-CoV-2, с помощью которого зараза легко цеплялась к клеткам легкого. В ходе нового исследования вирусологи установили, что COVID-19 имеет подобную мутацию, поэтому болезнь распространяется столь стремительно.Благодаря этому открытию ученые смогут намного быстрее создать эффективную вакцину. В 2003 году использовались препараты на основе моноканальных антител, которые нейтрализуют мутацию. В результате вирус не сможет распространиться по всему организму и быстро иссякнет. К сожалению, в данный момент не известно о дате выхода нового лекарства. Все же остается надеяться, что у ученых достаточно информации для создания панацеи в ближайшее время.