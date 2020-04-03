Помогают ли хирургические маски от инфицирования коронавирусом
В издании Nature Medicine ученые опубликовали статью, в которой говорят о том, что хирургические маски все-таки замедлили распространение коронавируса. Но полностью защитить от инфицирования они не могу из-за патогенов, двигающихся в более мелких каплях вместе с аэрозолями.
По словам ученых, обычные маски могут замедлить распространение вирусов с каплями влаги, вдыхаемых человеком. Но такая защита не может противостоять движению частиц с аэрозолями, представляющими взвешенные в воздухе мелкие элементы. Получается, хирургические маски могут только притормозить развитие пандемии.
Когда в Китае началось массовое заражение коронавирусной инфекцией, сотрудники ВОЗ и многие именитые эпидемиологи были скептически настроены в отношении масок. Но, международная группа ученых, которой руководил в Гонконге Бенджамин Коулинг, опровергла эти утверждения. Испытания проводились на 250 добровольцах, которые страдали от респираторных инфекций. Испытуемых разделили на две группы, одна из них в масках дышала в специальный аппарат. Оказалось, что хирургические маски уменьшили количество вирусных элементов в дыхании испытуемых.
По словам ученых, обычные маски могут замедлить распространение вирусов с каплями влаги, вдыхаемых человеком. Но такая защита не может противостоять движению частиц с аэрозолями, представляющими взвешенные в воздухе мелкие элементы. Получается, хирургические маски могут только притормозить развитие пандемии.
Когда в Китае началось массовое заражение коронавирусной инфекцией, сотрудники ВОЗ и многие именитые эпидемиологи были скептически настроены в отношении масок. Но, международная группа ученых, которой руководил в Гонконге Бенджамин Коулинг, опровергла эти утверждения. Испытания проводились на 250 добровольцах, которые страдали от респираторных инфекций. Испытуемых разделили на две группы, одна из них в масках дышала в специальный аппарат. Оказалось, что хирургические маски уменьшили количество вирусных элементов в дыхании испытуемых.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:20