Помогают ли хирургические маски от инфицирования коронавирусом





По словам ученых, обычные маски могут замедлить распространение вирусов с каплями влаги, вдыхаемых человеком. Но такая защита не может противостоять движению частиц с аэрозолями, представляющими взвешенные в воздухе мелкие элементы. Получается, хирургические маски могут только притормозить развитие пандемии.Когда в Китае началось массовое заражение коронавирусной инфекцией, сотрудники ВОЗ и многие именитые эпидемиологи были скептически настроены в отношении масок. Но, международная группа ученых, которой руководил в Гонконге Бенджамин Коулинг, опровергла эти утверждения. Испытания проводились на 250 добровольцах, которые страдали от респираторных инфекций. Испытуемых разделили на две группы, одна из них в масках дышала в специальный аппарат. Оказалось, что хирургические маски уменьшили количество вирусных элементов в дыхании испытуемых.