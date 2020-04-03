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Ученые обнаружили "туалетный" способ распространения коронавируса

Американские исследователи назвали “туалетный” способ распространения коронавируса, который охватывает большое количество граждан. Как сообщается в Forbes, многие не закрывают крышку унитаза, когда смывают воду, что повышает риск аэрозольного распространения инфекции.

Исследователи из США выяснили, что коронавирус может передаваться посредством четырех способов: прямого взаимодействия, опосредствованного общения, воздушно-капельного пути и при орально-фекальном контакте. В частности, отходы жизнедеятельности организма, которые заражены вирусом, в момент смыва унитаза могут улетучиться, что повысит шансы заражения человека. Мелкие частицы кала поднимаются в воздух, чему может препятствовать опущенная крышка. В таком случае аэрозольное распространение сокращается на 80%.

Медики рекомендуют ждать несколько минут прежде чем войти в кабинку туалета, которым пользовался предыдущий человек. После этого следует вымыть руки, согласно инструкции, а во избежание любого контакта следует пользоваться перчатками и бумажным полотенцем. Рекомендуется дезинфицировать собственный туалет и ванную комнату спиртовыми средствами или ультрафиолетом, если в квартире проживает человек с диагностированным коронавирусом.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 22:45

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