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Найдено соединение со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии COVID-19

Ученые из канадского Университета Британской Колумбии сообщили о существовании соединения со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии заболевания COVID-19. Им оказался фермент hrsACE2, который перекрывает возбудителю болезни проникновение в клетку благодаря влиянию на белок ACE2.
Найдено соединение со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии COVID-19

Ученые установили, что последний на поверхности мембраны исполняет функции главного рецептора для фиксации вируса. Взаимодействие структур исследователи проверили на клеточных группах, которые вырастили в лаборатории. Как оказалось, hrsACE2 уменьшил темпы роста коронавируса в пораженных клетках в 1-5 тысяч раз при условии ввода во время начальной стадии развития COVID-19. Теперь работа фермента должна быть протестирована в клинических испытаниях.

Использование тех же клеток, но при условии выращивания из стволовых клеток показало возможность инфицирования тканей с последующим размножением вируса. Это позволяет ученым собрать информацию о развитии COVID-19 и рисках появления полиорганной недостаточности на фоне осложнений в работе сосудистой системы.

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Наука / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:51

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