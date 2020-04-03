Найдено соединение со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии COVID-19





Ученые установили, что последний на поверхности мембраны исполняет функции главного рецептора для фиксации вируса. Взаимодействие структур исследователи проверили на клеточных группах, которые вырастили в лаборатории. Как оказалось, hrsACE2 уменьшил темпы роста коронавируса в пораженных клетках в 1-5 тысяч раз при условии ввода во время начальной стадии развития COVID-19. Теперь работа фермента должна быть протестирована в клинических испытаниях.Использование тех же клеток, но при условии выращивания из стволовых клеток показало возможность инфицирования тканей с последующим размножением вируса. Это позволяет ученым собрать информацию о развитии COVID-19 и рисках появления полиорганной недостаточности на фоне осложнений в работе сосудистой системы.