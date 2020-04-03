Итальянские ученые назван фактор, повышающий риск смерти от коронавируса





Из-за того, что у людей ослаблены легкие из-за вредной привычки, бороться с коронавирусной инфекцией им намного сложнее. Кроме этого, курильщики более склонны к заражению COVID-19. Итальянские исследователи напомнили о том, что частицы вируса могут быть в любом месте, поэтому с большей вероятностью попадут через сигареты или их упаковку в организм.Легкие у людей, которые имеют вредную привычку, ослаблены, поэтому они более предрасположены к развитию тяжелой формы пневмонии. Подтверждают слова итальянских коллег и ученые из Китая. Проводилось исследования, которые говорят о том, что риск инфицирования коронавирусом курящих в три раза выше.В Италии начался спад заражения COVID-19, поэтому есть предположения, что стране в скором времени удастся побороть вирус. Страна входит в тройку лидеров в мире по количеству инфицирования коронавирусом.