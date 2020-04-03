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Итальянские ученые назван фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

Ученые из Италии назвали фактор, который повышает риск смерти от распространяемого по планете коронавируса. По словам представителей итальянского Минздрава, COVID-19 втройне опасен для тех, кто курит.

Итальянские ученые назван фактор, повышающий риск смерти от коронавируса


Из-за того, что у людей ослаблены легкие из-за вредной привычки, бороться с коронавирусной инфекцией им намного сложнее. Кроме этого, курильщики более склонны к заражению COVID-19. Итальянские исследователи напомнили о том, что частицы вируса могут быть в любом месте, поэтому с большей вероятностью попадут через сигареты или их упаковку в организм.

Легкие у людей, которые имеют вредную привычку, ослаблены, поэтому они более предрасположены к развитию тяжелой формы пневмонии. Подтверждают слова итальянских коллег и ученые из Китая. Проводилось исследования, которые говорят о том, что риск инфицирования коронавирусом курящих в три раза выше.

В Италии начался спад заражения COVID-19, поэтому есть предположения, что стране в скором времени удастся побороть вирус. Страна входит в тройку лидеров в мире по количеству инфицирования коронавирусом.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:41

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