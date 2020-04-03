Ученые сообщают о возможном начале нового солнечного цикла в этом месяце





Ученые поделились, что Солнце проходит циклы активности длительностью в 11 лет. В данное время звезда спокойна, так как завершается цикл-24, переходящий в солнечный цикл-25. Специалисты пока не знают, в какое именно время будет происходить переход, но полагают, что это может случиться в текущем месяце. С увеличением активности на поверхности Солнца появится большее количество пятен, являющихся темными, холодными узлами магнитного поля. Солнечные пятна порождают солнечные вспышки и выбросы корональной массы, распространяющие излучение и заряженные частицы по всей Солнечной системе. Это может привести к возникновению вокруг Земли полярных сияний, усложняющих работу спутников на орбите.Ученые не могут составить точных прогнозов о солнечном цикле, так как не до конца изучили этот феномен, особенно солнечные пятна. Однако эксперты предполагают, что его пик придется на лето 2025 года. Тогда на Солнце появится примерно 115 пятен.