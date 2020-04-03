Разработчики сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых компьютеров





По сообщениям инсайдеров, новый пакет обновлений от Microsoft будет направлен в основном на то, чтобы сделать Windows 10 более доступной для компьютеров малой мощности. Это станет возможным благодаря снижению нагрузки на процессор, а также значимому уменьшению объема памяти, который занимает операционная система.Кроме этого, ожидается и ряд других улучшений Windows 10, вреди которых упрощение процесса поиска необходимых данных, а также подключение к компьютеру беспроводных девайсов при помощи технологии Bluetooth. С последним в изначальной ОС были серьезные недочеты, которые вызывали определенные трудности в работе с устройствами. Теперь же разработчики настроены сделать этот функционал более простым и интуитивно понятным.Выход пакета обновлений для Windows 10 запланирован нв апреле-мае текущего года. Рабочий индекс набора исправлений и улучшений - v2004, но к пользователям он попадет уже под официальным названием 20H1.