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Разработчики сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых компьютеров

Разработчики из Microsoft сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых компьютеров. Выход пакета 20H1, в котором будет комплекс исправлений и улучшений ОС, ожидается уже в апреле-мае.
Разработчики сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых компьютеров

По сообщениям инсайдеров, новый пакет обновлений от Microsoft будет направлен в основном на то, чтобы сделать Windows 10 более доступной для компьютеров малой мощности. Это станет возможным благодаря снижению нагрузки на процессор, а также значимому уменьшению объема памяти, который занимает операционная система.

Кроме этого, ожидается и ряд других улучшений Windows 10, вреди которых упрощение процесса поиска необходимых данных, а также подключение к компьютеру беспроводных девайсов при помощи технологии Bluetooth. С последним в изначальной ОС были серьезные недочеты, которые вызывали определенные трудности в работе с устройствами. Теперь же разработчики настроены сделать этот функционал более простым и интуитивно понятным.

Выход пакета обновлений для Windows 10 запланирован нв апреле-мае текущего года. Рабочий индекс набора исправлений и улучшений - v2004, но к пользователям он попадет уже под официальным названием 20H1.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:05

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