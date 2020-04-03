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В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

Специалисты бенчмарка AnTuTu предоставили список смартфонов на Anroid, которые состоянием на март этого года могут похвастаться наиболее внушительной производительностью. В перечне оказались преимущественно новые модели, чья работа обеспечивается современным процессором Snapdragon 865.

Лидером нового рейтинга оказался Oppo Find X2 Pro, который набрал 606 369 баллов в тесте AnTuTu. Смартфон сдвинул с данной позиции Xiaomi Mi 10 Pro 5G, у которого имелся результат 598 572 балла. Первую тройку закрыл Oppo Find X2, он в рамках тестирования достиг отметки в 590 253 балла. На четвертом и пятом местах оказались Redmi K30 Pro и Vivo iQoo 3, набравшие соответственно по 589 607 и 588 305 баллов. С небольшим отрывом от пятерки лидеров отстает игровой аппарат Black Shark 3 Pro.

Следом разместились Realme X50 Pro, Vivo NEX 3S 5G, Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3. Все перечисленные устройства работают на базе Snapdragon 865, поддерживают 5G, а также могут похвастаться наличием памяти типа LPDDR5.

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Технологии / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:45

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