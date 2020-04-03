Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A Pro с двойной камерой
Компания Xiaomi в Индонезии презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A Pro, который может похвастаться двойной камерой. На индийском рынке эта модель будет предлагаться под названием Redmi 8A Dual.
Новый гаджет разработчики построили на чипсете Snapdragon 439. Смартфон Redmi 8A Pro получил защитное стекло Gorilla Glass 5 и диагональ экрана 6,22 дюйма. Двойная камера гаджета имеет разрешение 2 и 13 мегапикселей, а фронтальная – 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч. Кроме этого, разработка Xiaomi получила порт USB-C и стандартный разъем для наушников.
Redmi 8A Pro может похвастаться некоторыми «изюминками», а именно водоотталкивающим покрытием P2i и возможностью поддержки сразу трех карт (microSD и две SIM-карты). Стоимость базовой версии с 2 гигабайтами основной и 16 гигабайтами флэш-памяти составляет 93 доллара. Модель с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами встроенной памяти обойдется пользователям на 6 долларов дороже.
Новый гаджет разработчики построили на чипсете Snapdragon 439. Смартфон Redmi 8A Pro получил защитное стекло Gorilla Glass 5 и диагональ экрана 6,22 дюйма. Двойная камера гаджета имеет разрешение 2 и 13 мегапикселей, а фронтальная – 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч. Кроме этого, разработка Xiaomi получила порт USB-C и стандартный разъем для наушников.
Redmi 8A Pro может похвастаться некоторыми «изюминками», а именно водоотталкивающим покрытием P2i и возможностью поддержки сразу трех карт (microSD и две SIM-карты). Стоимость базовой версии с 2 гигабайтами основной и 16 гигабайтами флэш-памяти составляет 93 доллара. Модель с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами встроенной памяти обойдется пользователям на 6 долларов дороже.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:42