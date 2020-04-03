Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A Pro с двойной камерой





Новый гаджет разработчики построили на чипсете Snapdragon 439. Смартфон Redmi 8A Pro получил защитное стекло Gorilla Glass 5 и диагональ экрана 6,22 дюйма. Двойная камера гаджета имеет разрешение 2 и 13 мегапикселей, а фронтальная – 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч. Кроме этого, разработка Xiaomi получила порт USB-C и стандартный разъем для наушников.Redmi 8A Pro может похвастаться некоторыми «изюминками», а именно водоотталкивающим покрытием P2i и возможностью поддержки сразу трех карт (microSD и две SIM-карты). Стоимость базовой версии с 2 гигабайтами основной и 16 гигабайтами флэш-памяти составляет 93 доллара. Модель с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами встроенной памяти обойдется пользователям на 6 долларов дороже.