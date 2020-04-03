Кому достанется наследство Тимати? Решетовой в списке нет





Тимати во время разговора с Тиной Канделаки, который проходил в прямом эфире, рассказал свое мнение относительно кризиса. Кроме этого, артист затронул и семейные теми. Многим известно, что рэпер является не только исполнителем, но и собственников сети бургерных и салонов красоты, а также учредителем лейбла «Black Star». Исполнитель сейчас, как и многие другие бизнесмены, терпит определенные трудности из-за распространения коронавируса. Все же Тимати надеется на стабилизацию ситуации в ближайшее время, поэтому его компания сможет без серьезных потерь вернуться в прежнее русло. Также во время интервью рэпер рассказал о завещании, которое он уже написал. Оказывается, все имущество музыканта уже поделено между детьми, мамой и братом. Однако в данном перечне не оказалось Анастасии Решетовой – супруги Тимати.Тина Канделаки попыталась уточнить причину такого решения, но артист быстро сменил тему. Рэпер лишь отметил, что он позаботился о том, чтобы его родные люди ни в чем не нуждались.