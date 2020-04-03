«Хватит освиневать!»: Лариса Гузеева призвала подписчиков заняться спортом

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева решила воспользоваться свободным временем, которое появилось у нее благодаря карантину и привести свое тело в форму. Она показала, что она намерена заниматься на беговой дорожке дома. Спортивный инвентарь главная сваха РФ разместила прямо возле кровати. Она призналась, что мечтает о том, чтобы спорт стал ее образом жизни. Телеведущая призвала всех взбодриться и прекратить «освиневать» дома.Поклонники отметили, что это отличный совет, особенно с условием того, что карантин продлен до конца этого месяца. Поэтому, самоизоляция отличный повод для того, чтобы организовать домашние тренировки. Но Ларисе Гузеевой подписчики посоветовали заниматься на беговой дорожке более активно, чтобы получилось достичь желаемого результата.