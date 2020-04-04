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Модель Ford F-150 превратили во внедорожник для гонок по пустыне

Ford F-150 переработали для превращения во внедорожник, который смог бы участвовать в гонках по пустыне. После завершения модернизации модель получила новую фронтальную часть корпуса, усиленные обвесы, повышенный до 33 см клиренс и широкие крылья.

Переработкой авто занималось тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive. Новая версия Ford F-150 может быть куплена за $85 тысяч. За один из двух дополнительных пакетов придётся доплатить $6 тысяч либо $8,6 тысяч. Один набор опций включает багажник на крыше, прожекторы, крепление под запасное колесо и дуги для кузова. Другой добавит к ходовой части амортизаторы, улучшенную рулевую тягу, более длинные полуоси и шланги тормозной системы.

Общая конструкция предполагает усиление ходовой части после доработки в ателье. Под капотом Ford F-150 располагается двигатель объёмом 5 л производительностью 507 «лошадей». В паре с ним работает 10-секционная трансмиссия. Пикап набирает скорость в 100 км/ч за 5,7 с. Максимальный показатель ограничен на отметке 177 км/ч.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:11

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