Врачи назвали главные симптомы сбоя в работе поджелудочной железы





Изменение цвета стула в некоторых случаях может указывать на проблемы в работе поджелудочной железы. Дело в том, что этот орган производит ферменты, помогающие абсорбировать жирорастворимые витамины A, E и K. О плохом поглощении нутриентов свидетельствует отходы жизнедеятельности светлого цвета. Гормоны, производимые поджелудочной, помогают контролировать выработку инсулина и уровень сахара в крови, поэтому при сбоях в работе этого органа повышается риск развития диабета второго типа. Симптомами нарушения тоже могут стать тошнота и рвота, поскольку в организме может нарушаться процесс переваривания жиров.Часто при раке поджелудочной железы или панкреатите наблюдаются боли в животе и резкая потеря веса. При наличии данных симптомов эксперты рекомендуют пройти обследование у профильного специалиста.