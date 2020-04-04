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Врачи назвали главные симптомы сбоя в работе поджелудочной железы

Врачи перечислили главные симптомы сбоя в работе поджелудочной железы. Неправильная работа этого органа может привести к неправильным поставкам ферментов и гормонов, необходимых пищеварению.

Изменение цвета стула в некоторых случаях может указывать на проблемы в работе поджелудочной железы. Дело в том, что этот орган производит ферменты, помогающие абсорбировать жирорастворимые витамины A, E и K. О плохом поглощении нутриентов свидетельствует отходы жизнедеятельности светлого цвета. Гормоны, производимые поджелудочной, помогают контролировать выработку инсулина и уровень сахара в крови, поэтому при сбоях в работе этого органа повышается риск развития диабета второго типа. Симптомами нарушения тоже могут стать тошнота и рвота, поскольку в организме может нарушаться процесс переваривания жиров.

Часто при раке поджелудочной железы или панкреатите наблюдаются боли в животе и резкая потеря веса. При наличии данных симптомов эксперты рекомендуют пройти обследование у профильного специалиста.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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