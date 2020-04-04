Занятия пилатесом помогают нормализовать давление у женщин с ожирением





В исследовании приняли участие девушки в возрасте от 19 до 27 лет, которые в течение года занимались пилатесом на матах. Этому занятию они посвящали от 90 минут в неделю, а также среди них не было курящих или пациенток с хроническими заболеваниями. Оказалось, что такие занятия помогали сократить ригидность артерий и уменьшить артериальное давление. До недавнего времени существенных научных доказательств пользы данного вида гимнастики для сердечно-сосудистой системы было крайне мало.По итогам проведенного исследования ученые пришли к выводу, что пилатес существенно укрепляет сердечно-сосудистую систему молодых женщин с ожирением. Согласно статистике, этой практикой в 2018 году занимались 9 млн человек. Пилатес помогает также увеличить гибкость, улучшить осанку, укрепить мышцы кора и положительно повлиять на дыхание.