В Мурманской области ученые обнаружили разрушающие нефть микроорганизмы





В лабораторных условиях учеными оценивалось разрушительное воздействие со стороны микроорганизмов на находящуюся в морской воде нефти, изучался также эффект в прибрежном песке и почве. Все образцы имели загрязнение водонефтяной эмульсией, готовилась которая из из легкого, среднего и тяжелого сырья. Продолжительность эксперимента составила три месяца, в результате чего выяснилось, что водонефтяная эмульсия воздействует на микроорганизмы, способные окислять углеводороды. В некоторых случаях это действие стимулировало их развитие. Наилучший результат наблюдался при очистке песка посредством грибов Penicillium. Выяснилось, что наблюдаемый на Крайнем Севере климат ощутимо затрудняет процесс возрождения экосистем. В связи с этим необходимо делать ставку на местные виды микроорганизмов, которые имеют естественную адаптацию к жизни при низких температурах.Исследование показало, что микроорганизмы на 7-10% ускоряют процесс очистки. Также ученые узнали, что несколько разных штаммов не демонстрируют угнетающего влияния друг на друга, поэтому их допустимо задействовать совместно. В будущем эксперты собираются протестировать минеральные и органические сорбенты с целью наращивания эффективности процесса деградации нефтяных углеводородов.