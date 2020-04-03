Врачи уже неделю не сообщают Александру Серову результат теста на COVID-19

В прошлое воскресенье в загородный дом Александра Серова приехала бригада врачей, которая сделала ему тест на наличие коронавирусной инфекции. Обычно узнать, заражен человек или нет, можно уже спустя три дня, но Александр Серов до сих пор не знает результата. Например, ведущая Лера Кудрявцева, которая также была на дне рождении Аллы Крутой, уже получила ответ, что она здорова.Александр Серов рассказал, что сначала он должен был узнать результаты во вторник, потом сроки перенесли на четверг, а после – на субботу. Певец отметил, что не один он в такой ситуации, так как слишком много людей сдали анализы на коронавирус. Как отметил артист, еще восемь его коллег не знают о том, есть ли у них COVID-19. Исполнитель заявил, что он чувствует себя хорошо, и как все россияне, пребывает на карантине. Бодрость духа и позитивный настрой 66-летний Александр Серов не теряет.