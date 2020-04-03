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Лидер Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

Лидер рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский сообщил на своей странице в Instagram, что стал отцом в шестой раз. На свет появилась пятая дочь музыканта, которую родители назвали Теей.

44-летний рок-музыкант не стал скрывать от поклонников радостную новость и решил сам поделиться ею, опубликовав в Сети свое фото с малышкой на руках. На снимке многодетный отец запечатлен в палате роддома, в котором на свет появилась его пятая дочь. В подписи к фото Владимир Кристовский написал, что девочка родилась в 15:09 по московскому времени, а также сообщил ее имя: певец и его супруга решили назвать малышку Теей.

После того, как лидер Uma2rman сообщил о прибавлении в семье, он также провел небольшой «подсчет» своих наследников. Как оказалось, у Кристовского теперь шестеро детей, пять из которых девочки. Рок-исполнитель признался: если бы ему кто-нибудь в молодости сказал, что он станет многодетным отцом, - «не поверил бы ни за что».

В браке с первой женой Валерией Римсой у Кристовского родилось четверо девочек: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Вторая же супруга подарила рок-звезде долгожданного сына, которого пара назвала Федором, а теперь еще и пятую дочь.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:08

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