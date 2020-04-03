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Руководитель Volkswagen случайно рассекретил дизайн нового кроссовера

Глава марки Volkswagen случайно раскрыл дизайн нового кроссовера. Герберт Диесс опубликовал в LinkedIn фото, на котором в качестве фона выступает изображение красного авто.

Под снимком Диесс сообщил об организации процесса онлайн-проектирования для новых продуктов. Из этих слов можно сделать вывод, что кроссовер на заднем плане является потенциальной новинкой немецкой компании. Предположительно, соответствующий дизайн получит очередное поколение Volkswagen Tiguan. Дата выпуска модели неизвестна. Согласно мнению экспертов рынка, от этапа проектирования до полноценной отправки на рынок может пройти несколько лет. Некоторые специалисты называют авто на фоне обычным эскизом, который не имеет ничего общего с реальными кроссоверами марки.

Модель Tiguan 2-го поколения впервые была показана в 2016 году. В РФ кроссовер предлагается к покупке за 1,6 млн рублей в комплектации с двигателем на 125 «лошадей». Версия с двигателем на 220 «лошадок» обойдётся в 2,6 млн рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:51

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