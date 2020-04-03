В Подмосковье 13 человек выздоровели после коронавируса
В Подмосковье 13 человек выздоровели после коронавируса. Их уже выписали из больницы.
Сообщается, что перед выпиской всем сделали тест на COVID-19, который у 13 человек оказался отрицательным. Всего в Московской области вылечить смогли 30 человек. Стоит отметить, что в регионе будет действовать режим самоизоляции до 1 мая.
Сообщается, что перед выпиской всем сделали тест на COVID-19, который у 13 человек оказался отрицательным. Всего в Московской области вылечить смогли 30 человек. Стоит отметить, что в регионе будет действовать режим самоизоляции до 1 мая.
Общество
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:51