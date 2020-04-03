«Не унывайте!»: Экстрасенс Елена Голунова подбодрила соблюдающих карантин россиян

Главная ведьма Сибири продемонстрировала аудитории, чем она занимается во время самоизоляции. Елена Готова поделилась свежим снимком, на котором позировала на улице, дав понять, что вышла из квартиры с целью купить продуктов., - отметила экстрасенс и попросила интернет-пользователей беречь себя, а также своих близких. Кроме этого, колдунья пожелала юзерам здоровья и «всего наилучшего». Фолловеры, в свою очередь, выразили благодарность кумиру за ободряющие слова.Тем не менее некоторые подписчики спросили у Голуновой, почему она не смогла предсказать пандемии коронавируса и карантина. Отвечать на этот вопрос ясновидящая не стала, но преданные фанаты написали в комментариях, что преждевременная паника по поводу кризиса в стране никому бы не помогла. Другие россияне захотели получить подробности относительно того, когда наступит конец самоизоляции.Экстрасенс имеет репутацию «самой сильной ведьмы Сибири». В 2012 году она стала финалисткой «Битвы экстрасенсов», но до участия в передаче имела несколько десятков лет успешной практики.