Ольга Бузова во время самоизоляции сняла клип на песню «Давай останемся дома»

Ольга Бузова решила порадовать поклонников оригинальным постом в социальной сети. В своем аккаунте Instagram Ольга Бузова опубликовала очередное видео - новый видеоклип. Звезда считает, что не нужно скучать во время самоизоляции, поэтому решила поработать немного дома. Певица также призвала своих поклонников проявить инициативу и снять клип у себя дома, а самые оригинальные работы артистка опубликует в своем аккаунте Instagram.Видеоклип на песню «Давай останемся дома» представляет собой нарезку из личных фотографий певицы, которые с помощью специального редактора были объединены в нарезку с применением анимации. Несмотря на относительную простоту ролика, клип очень понравился поклонникам Ольги Бузовой. Фолловеры одобрили инициативу звезды и пообещали опубликовать собственные ролики на любимую композицию. Однако пока Ольга Бузова не выбрала победителей, поскольку на её странице так и не появились работы фанатов, поэтому подписчикам придется еще немного подождать, чтобы узнать имя счастливчика.